Ralli Şampiyonu Kocaeli'de Belirlenecek

Aynı zamanda Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası 'na da puan veren rallide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 7 ekip mücadele edecek.

Toplam 61 otomobil ve 122 sporcu 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de 41 Burda Alışveriş Merkezi'ndeki start seremonisinin ardından, Ford Otosan, Transit, Courier ve Custom etaplarını geçerek saat 15.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki seyirci özel etabı ile ilk günü tamamlayacaklar.

Rallinin ikinci ayağı 12 Kasım Pazar sabahı aynı zamanda ralli merkezi olan Tryp by Wyndham İzmit'den başlayacak. Otosan, Transit ve Courier etaplarının ardından, avantaj etabı Kuga-2 Power Stage'de kozlarını paylaşacak olan ekipler, son etapta genel klasman ve sınıflarına ekstra puan kazanmak için ter dökecekler.

Tüm şampiyona ve birinciliklerde sezon kazananlarını belirleyeceği için büyük önem taşıyan ve oldukça çekişmeli geçmesi beklenen rallide ekipler, 2 gün boyunca 103,04 km.si özel etap olmak üzere toplamda 284,99 km. yol kat edecekler. Zorlu Ford Otosan 36.Kocaeli Rallisi, pazar saat 13.00'de 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.