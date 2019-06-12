Rallici Burcu Çetinkaya ve Mehmet Fatih Bucak boşandı

Altı yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını sildi. Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Burcu Çetinkaya eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı

SOYADINI SİLMİŞTİ

2014 yılında yüksek lisansını yapmak için Şanlıurfa'ya yerleşen Burcu Çetinkaya, burada iş insanı Fatih Mehmet Bucak ile tanışmıştı. Çift,kısa sürede evlilik kararı alarak nikah masasına oturmuştu. Burcu Çetinkaya, önceki gün sosyal medya hesabı Intagram'dan Burcu Çetinkaya Bucak olan soyadında değişiklik yaparak Bucak soyadını silmiş ve boşanma dedikodularına neden olmuştu.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

HaberTürk'de yer alan habere göre; Dedikodular doğru çıktı ve çiftin dün sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Evlilik kararından sonra tesettüre giren Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde de başını açmıştı.

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