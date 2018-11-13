Rallide Şampiyon Kocaeli'de Belli Olacak

ANKARA - Türkiye
Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun şampiyonu Kocaeli
'de belli olacak.
Rallide sezon, 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ford Otosan
Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.
Sezonun 7. ve son yarışı öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada 96,2 puanla BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova
yer alıyor. Ford Motorsport Türkiye pilotu Yağız Avcı, 81,5 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Final yarışı, 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de start seremonisiyle başlayacak ve saat 15.30'daki seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.
Rallinin ikinci günü saat 08.00'de başlayacak. Sezon, saat 13.00'te finiş podyumundaki ödül töreniyle son bulacak.
Türkiye,Kocaeli