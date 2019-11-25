Rallikrosta nefes kesen çekişme

Bursa ve İzmir'de düzenlenen eleme yarışları sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan 50 sporcudan 16'sının 4 ayrı kategoride mücadele ettiği organizasyon, 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşuldu. 3 sıralama ve bir de final yarışından oluşan organizasyonda, özellikle final turlarında nefes kesen çekişmeler pisti dolduran seyirciler tarafından heyecanla takip edildi.

Kategori 1'de yarışın en genç sürücüsü olan 19 yarışındaki Berke Yavuz Citroen Saxo VTS ile birinciliği ve sezon şampiyonluğunu kazanırken İzmir'den Mehmet Tuğrul Bakkal ikinci sırada finiş gördü. Bu kategoride yarışan Ahmet Atış antrenman turlarında, Ali İşeri sıralama turlarında, Engin Apaydın ve Engin Karadağ ise final turlarında meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle yarışı tamamlayamayan isimler oldular.

Kategori 2'de Control 2 ile yarışan İstanbullu finalist Halid Avdagiç birinciliğin ve şampiyonluğun sahibi olurken, Ford Fiesta ST ile Bursalı Ahmet Tuna Muhtar ikinciliği yine Bursa'dan benzer bir otomobille Mehmet Gökseven de üçüncülüğü elde etti. Renault Clio Sport ile Tanju Çelen antrenman turlarında, Gürkal Menderes ise final turlarında yaşadıkları mekanik problemler nedeniyle hafta sonundan puansız ayrıldılar.

Kategori 3'te ilk kez direksiyonuna geçtiği Ford Fiesta R2T ile Bursalı finalist Çağlayan Çelik birinciliğe ve şampiyonluğa uzanan isim olurken, Ford Fiesta ST ile Kemal Gamgam ikinci ve Fiat Palio S1600 sürücüsü Bahadır Sevinç de üçüncü oldu.

Kategori 4'te ise birincilik ve şampiyonluğuna ulaşan isim, bu sezon GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışmaya başlayan Bursalı Erhan Akbaş oldu. İzmirli finalistlerden Ali Çatalbaş'ın Fiat Punto S1600 ile ikinciliği kazandığı bu kategoride, MINI JCW WRC ile yarışan Halim Ateş antrenman turlarında yarışa veda etti.

Apex Masters drift pilotların Doğukan Manço, Fukran Karan ve Aykut Şimşir'in gösterileri ile renklenen organizasyon yarış sonunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.