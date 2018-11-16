Ramada Kemalpaşa "Nif Buluşması" Gerçekleşti

Kemalpaşa'da bölge çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ilk etkinlik olması sebebiyle oldukça ilgi gören buluşmada davetliler bolca eğlendi, daha da yakınlaştı.

LEZZET VE EĞLENCE BİR ARADA

Samimi ve eğlenceli bir ortamda geçen buluşmada davetliler özenle hazırlanan lezzetlerin tadına bakarken, Kare Sanat Organizasyon'un müzikleri geceye ayrı bir renk kattı. Gece sonunda; otelde çift kişilik konaklama, çift kişilik kahvaltı-akşam yemeği ve spa kullanımının dade içinde bulunduğu sürpriz hediye çekilişi gerçekleşti.

Çevre firmalarda çalışanlara yönelik gerçekleştirilen bu etkinliğin kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren davetliler, gecede emeği geçenlere teşekkür ederek, Ramada Kemalpaşa ailesinin içinde bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

DEVAMI GELECEK...

Geceye katılan tüm davetlilere teşekkürlerini ileten Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kemalpaşa İzmir Genel Müdür Selin Avşar İnanlı, uzun yıllar birlikte çalıştıkları çözüm ortaklarıyla böyle bir gecede birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Nif buluşmalarının devamının geleceğini ve birlikte daha iyi işlere imza atacaklarını söyledi.