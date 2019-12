Ramayan Programı bu sene 4 gün sürecek

İGMG, ATİB, DİTİB ve BİG gibi derneklerin her sene beraber düzenlediği program bu sene 30.04-3.05. tarihleri arasında yapılacak. 5. defa düzenlenecek olan programda yine farklı konuşmacılar, ilahi grupları, sahne programları ve kültür etkinlikleri yer alacak. Ramazan´ın manevi havasına uygun bir şekilde düzenlenen program için ilk standlar kiralandı. Ziyaretçileri yine farklı farklı lezzetler, tatlılar, kıyafetler vs. bekliyor. Ayrıca programda her akşam toplu iftar verilecek ve topluca teravih namazı kılınacak.