Ramazan Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU TAŞKÖPRÜ belediye başkan adayı olan Ramazan Aktaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU TAŞKÖPRÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ramazan Aktaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU TAŞKÖPRÜ adayı Ramazan Aktaş kimdir? BTP KASTAMONU TAŞKÖPRÜ adayı Ramazan Aktaş yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU TAŞKÖPRÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Aktaş TAŞKÖPRÜ ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. TAŞKÖPRÜ ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ramazan Aktaş adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.