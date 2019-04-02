Ramazan Atar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN CANİK belediye başkan adayı olan Ramazan Atar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN CANİK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ramazan Atar isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN CANİK adayı Ramazan Atar kimdir? DP SAMSUN CANİK adayı Ramazan Atar yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Atar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN CANİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Atar CANİK ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. CANİK ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Ramazan Atar adlı DP adayı toplamda 228 adet oy sayısına ulaştı.

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