Ramazan ayı nedeni ile işçilerin mesailerinde düzenlemeye gidildi

Kaynak: İHA

Ramazan ayı nedeni ile işçilerin mesailerinde düzenlemeye gidildiŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan ayı münasebetiyle oruç tutan işçilerin talebi üzerine gece vardiyasına geçildi. 200'ü aşkın kişiye istihdam sağlanılan giyim üretim firması, oruç tutan çalışanlara kolaylık sağlanması amacıyla mesai saatleri değiştirildi. Daha önce 08.00-17.00 olarak uygulanan mesai saatleri, Ramazan ayı dolayısıyla 21.30-06.30 olarak yeniden düzenledi. İftarın ardından gelen işçiler, sabaha kadar çalışıyor.Firma temsilcisi Fatma Yıldız, işçilerin ibadetini de gözeterek çalışanlara kolaylık sağlamak için mesaiyi geceye aldıklarını söyledi. Silopi'de hava sıcaklığının gündüz 35 dereceyi aşması dolayısıyla oruç tutan işçilerin çalışırken zorlanmaması için mesai saatini değiştirdiklerini dile getiren Yıldız, işçilerin talebi üzerine yapılan değişikliğin üretimi artırdığını kaydetti. Çalışanların da bu sayede rahat şekilde oruç tuttuğunu aktaran Yıldız, "Uygulamayla çalışanlarımız gündüz orucunu tutuyor akşam serinliğinde işe geliyor. Servisle evden alınan tekstil çalışanları sahura kadar çalışıyor. Sahur yemeği yendikten sonra sabahın ilk saatlerine kadar çalışıyor, mesai bitiminde evlerine bırakılıyor." dedi.İşçi Züleyha Oğrak oruç tutarken çalışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Mesai değişikliği sayesinde rahat şekilde ibadetimizi yapıyoruz. Uygulamadan çok memnunuz" diye konuştu.Dilan Sunlug ise mesai değişikliği sayesinde zorlanmadan oruç tuttuklarını vurgulayarak, "İftardan sonra gelip üretim yaptığımız için hiç zorlanmıyoruz. Hepimiz bu uygulamadan çok memnun kaldık. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.