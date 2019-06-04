- Namazdan genel görüntüBayramlaşma programı Trakya
'da Ramazan Bayramı
coşkusu Kırklareli
ve Tekirdağ
'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu. Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş
, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.
Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı. Tekirdağ Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.
Kaynak: AA
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