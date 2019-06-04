04.06.2019 09:10
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Ramazan Bayramı

- Namazdan genel görüntü Bayramlaşma programı Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusuKırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu.

- Namazdan genel görüntü
Bayramlaşma programı Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu.
Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.
Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.
Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı. Ramazan Bayramı
Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Ramazan Bayramı, Güncel