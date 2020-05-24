Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterileriyle yaşadılar
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.
24.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:32
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin farklı noktalarında yöresel halk oyunlarını sergiledi.
Evlerinde bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak ekiplere eşlik etti.
Ekipler, gösterilerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA
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