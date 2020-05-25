RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanırken, bayramı ev dışında geçirenler de var. Maltepe'deki karavancılar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

25.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:28
Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanırken, bayramı ev dışında geçirenler de var. Maltepe'deki karavancılar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanıyor. Ancak bayramı ev dışında karşılayanlar da var. Karavanlarıyla birlikte Maltepe Spor ve Kültür Parkı'na gelenler bayram coşkusunu karavan parkında yaşıyor. Ramazan ayı boyunca karavan parkında kalanlar vardı. Bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birkaç gün önce parka gelenler de oldu. Yan yana park edilen karavanlarda kalanlar, sabah olunca sofrayı hazırlayarak birlikte bayram kahvaltısı yapıyor. Kahvaltı anında sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Aile büyüklerinin bayram kutlaması ise telefonda görüntülü konuşmalarla yapılıyor.
BİZ ŞANSLI OLANLARIZ
Gerek yemek yerken gerek ise sohbet ederken sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu belirten Mehmet Akif Tataroğlu, Arkadaşlık, dostluk çok güzel. Bayramın ikinci gününde kahvaltımızı geniş ailemizle buradayız. Karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Açık havadayız. Evde olan insanlar için üzülüyoruz. Biz şanslı olanlarız. Sosyal mesafeyi koruyoruz şeklinde konuştu.
BAYRAM GÜZEL GEÇİYOR
Karavanda kalan Armağan Aykın, Bayram güzel geçiyor. Karavanımız olduğu için onu değerlendirdik. Fırsat bulduk geldik. Burada çok kalabalık bir aileyiz. Bir hayalimi gerçekleştirdim ve iki buçuk sene önce evimi kapattım. Karavanda yaşıyoruz. Burada çok rahat uyuyup uyanıyoruz. Tavsiye ediyorum. İmkanlar dahilinde karavan sahibi olsunlar. Bu bayramda sevdiklerimizden ayrıyız. İnşallah önümüzdeki bayramları bir arada geçirip anne ve babalarımızın ellerini öpeceğiz ifadelerini kullandı.
Selda Erdal, Bayram çok güzel geçiyor. En azından evde olmaktan ise burada doğanın içinde, ağaçlar, kediler, köpekler var. Kedimizi de getirdik. Zaten karavan hayatını seviyoruz. Bu bayramda evde kapalı kalmaktan ise buradayız. Arkadaşlarımız da var. Mesafemizi koruyarak onlarla muhabbet ediyoruz diye konuştu.
AİLE BÜYÜKLERİNİN BAYRAMI TELEFONLA KUTLANIYOR
Sinem Nur Demirbaş ve kardeşi Emre Demirbaş da bayramı karavanda geçirenler arasında. Onlar bayramdan iki gün önce aileleriyle Maltepe'deki karavan parkına geldi. Sinem Nur ve Emre Demirtaş, aile büyüklerinin bayramını telefonla kutladı. Sinem Nur Demirtaş, Bayram çok güzel geçiyor. İyi zaman geçiriyoruz. Bisikletlerle geziyoruz. Diğer karavanlara gidiyoruz. Ben dün lokum dağıttım. Annemin ve babamın bayramını burada kutladık. Ama aile büyüklerimizin bayramını kutlayamadık. O yüzden telefonla görüntülü aradık ve bayramlarını kutladık. Koronavirüs biter bitmez bayramda onların elini öpeceğim ve bayramlarını kutlayacağım ifadelerini kullandı. Emre Demirtaş, İnşallah koronavirüs biter. Bayram güzel geçiyor. Bazen bisiklet sürüyorum bazen de karavanda yatıyorum şeklinde konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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