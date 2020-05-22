Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuşadası'na girişler arttı

Ramazan Bayramı'nı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirmek isteyenler, şehir girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

22.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:58
Ramazan Bayramı'nı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirmek isteyenler, şehir girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamalarını artırdı.
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi, yazlık evi bulunan bazı vatandaşları bu sürede Kuşadası'nı tercih etmesine neden oldu.
Bayramı geçirmek için Kuşadası'na gelenler ise ilçenin Söke tarafındaki girişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Seyahat izin belgesi alan 65 yaş ve üstü vatandaşların da ilçeye gelişinin arttığı gözlendi.
Seyahat izin belgesi olmayanların girişine izin vermeyen polis, trafik akışını da kontrollü sağlıyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuşadası’na girişler arttı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haber

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