Ramazan Bayramı kutlanıyor

Bartın
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Millet Konağı'ndaki bayramlaşma töreninde Bartın Valisi Sinan Güner
, tebrikleri kabul etti.
Bayramlaşma törenine, AK Parti
Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, CHP
Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim
Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir
, daire müdür ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Güner ve beraberindekiler, il Jandarma Komutanlığı, İl Garnizon Komutanlığı
ve İl Emniyet Müdürlüğü
ile İtfaiye
personelini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Sinan Güner
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