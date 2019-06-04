04.06.2019 12:30
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, öğretmen evinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum kuruşulu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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