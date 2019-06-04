04.06.2019 12:41
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.
Zonguldak Polisevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Protokol üyeleri bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığı, huzurevi, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Erdoğan Bektaş, Jandarma, Zonguldak, Ramazan Bayramı, Güncel