Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: AA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Çiftçi, mesajında, ramazanın rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun altını çizerek, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.Dini bayramların küskünlüklerin, dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, büyüklerin ziyaret edilip hayır dualarının alındığı, küçüklerin sevindirildiği, birlik ve beraberlik duygusunun zirveye ulaştığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:"Bu özel zaman dilimlerini iyi değerlendirmeli, bayramın ruhuna uygun olarak akrabalık ve komşuluk ilişkilerini pekiştirmeliyiz. Ramazan ayının manevi ikliminde ruhunu arındırmak için gayret eden tüm insanların eş, dost, akraba ve yakınlarıyla mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Yüce Yaradan'ın rahmet ve mağfiretine sığındığımız sevinç ve coşku dolu günlerin bütün Müslümanların ebedi kurtuluş ve selamete kavuşmalarına vesile olmasını niyaz ediyor, aziz Çorumluların, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum."Rektör Prof. Dr. ÖztürkHitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de mesajında, bayramların kardeşlik bağlarının daha da güçlendiği, toplum için huzur ve mutluluk kaynağı olan çok özel günler olduğunu dile getirdi.Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa huzur, barış getirmesini temenni eden Öztürk, "Başta üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz olmak üzere onların kıymetli ailelerinin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.