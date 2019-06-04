04.06.2019 13:41
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Bayramlaşma töreninde konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, tüm ilçe halkının bayramını kutladığını belirtti.
Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce de herkesin bayramını kutladığını ifade etti.
Bayramlaşma programı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından sona erdi.
Programa, Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, Belediye Başkanı Necdet Türker, Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Turanlı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
Bolu, Mudurnu, Güncel