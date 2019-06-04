Ramazan Bayramı kutlanıyor

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Bayramlaşma töreninde konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker
, tüm ilçe halkının bayramını kutladığını belirtti.
Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce de herkesin bayramını kutladığını ifade etti.
Bayramlaşma programı, İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından sona erdi.
Programa, Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, Belediye Başkanı Necdet Türker, Taşkesti
Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan
, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin
Turanlı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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