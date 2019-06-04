Ramazan Bayramı kutlanıyor

Çaycuma
ilçesinde Ramazan Bayramı
, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.
Çaycuma Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Selçuk
Özen ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, okul ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, katılımcıların bayramlarını tebrik ederek iyi bayramlar diledi.
Protokol üyeleri daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki bayramlaşma programına katıldı.
Kaynak: AA
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