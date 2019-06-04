Ramazan Bayramı kutlanıyor

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ersin Tepeli
, Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan
, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan
Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Kaymakam Tepeli ve beraberindekiler görev başındaki polis, asker ve sağlık personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA
Fethiye Atlı
, Elazığ
, Keban
, Güncel