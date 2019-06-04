04.06.2019 14:47
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ordu Valiliğince hazırlanan "Ramazan Bayramı Kutlama ve Ziyaret Programı" gerçekleştirildi.

Ordu Valiliğince hazırlanan "Ramazan Bayramı Kutlama ve Ziyaret Programı" gerçekleştirildi.
Vali Seddar Yavuz, beraberinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensuplarıyla kurum ziyaretlerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ahmet Cemal Mağden Huzurevini ziyaret eden Yavuz, diğer protokol üyeleriyle huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yavuz, "Tecrübesiyle, emeğiyle, ailesiyle ülkemize hizmet etmiş siz değerli büyüklerimizle bir arada olmak, bayram sevincini paylaşmak, bizim için ayrı bir mutluluk. Hepinizin bayramını tebrik ediyor, nice sağlıklı, huzurlu bayramlar temenni ediyorum." dedi.

"Her fırsatta sizlerle bir arada olmaya özen gösteriyoruz" diyen Yavuz, "Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Sizlerin emeği ve tecrübeleri bizim için yol göstericidir. Bu anlamda da devletimizin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vermiş olduğu değeri de gösteren bir yaklaşımla hep bir aradayız. Güzel, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Güler ise bayramın güzelliğini hep birlikte yaşamayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Sizler bizim can dostlarımızsınız. Bu bayram birlikte olup, sevinci paylaşıp, mutluluğumuzu artırmak istedik. Onun için sayın Valimizle, Altınordu Belediye Başkanımız ve diğer bürokratlarla buradayız. Bayramınız kutlu olsun, bütün mutluluklar sizin olsun. Hep birlikte daha güzel günlere." ifadesini kullandı.
Yavuz ve beraberindeki protokol mensupları, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına giderek askeri personel, Polisevinde ise Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla tokalaşarak, bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA
Ordu, Ramazan Bayramı, Güncel