Ramazan Bayramı kutlanıyor

Gümüşhane
'de yöneticiler, vatandaşlarla bayramlaştı. Ramazan Bayramı
dolayısıyla Fatih
Parkı'nda düzenlenen programda Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen
, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.
Taşbilek ve beraberindekiler, daha sonra Köprübaşı Polis
Karakolu, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye
Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis uygulama noktalarını ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.
Vali Taşbilek, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi görenlerin de bayramını kutlayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
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