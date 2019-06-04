Ramazan Bayramı kutlanıyor

Hatay
Valiliği tarafından Ramazan Bayramı
dolayısıyla kentte bayramlaşma töreni düzenlendi. Antakya Atatürk
Parkı'nda düzenlenen bayramlaşmaya, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AK Parti
Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman
, Hüseyin Şanverdi
, Hacı Bayram Türkoğlu
, Abdulkadir Özel
, CHP
Hatay milletvekilleri, İsmet Tokdemir
, Mehmet Güzelmansur
, Serkan Topal
, Suzan Şahin
, MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade
Albay Ahmet Gürbüz
, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.
Program, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
- İskenderun
'da bayramlaşma
İskenderun Kaymakamlığı tarafından da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye sosyal tesisinde düzenlenen programda, AK Parti Hatay Milletvekil Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih
Tosyalı, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, emniyet mensupları, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri bayramlaştı.
Bayramlaşma sonunda katılımcılara ikram yapıldı.
Kaynak: AA
AK Parti
, İskenderun
, Hatay
, Ramazan Bayramı
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