04.06.2019 15:11
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Siverek Belediyesi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı ve daire amirleri, vatandaşlarla bayramlaştı.
Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki programın ardından protokol üyeleri, polis ve jandarma karakollarını ziyaret ederek görev başındaki personellerin bayramını kutladı.
Kaynak: AA
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