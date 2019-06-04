Ramazan Bayramı kutlanıyor

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, polis, jandarma, huzurevi ve çocuk sitesi sakinlerinin bayramlarını kutladı.
Vali Canalp, kutlama programına emniyet müdürlüğü personeli ile başladı. Edirne Polis
Bahçesi'nde Vali Canalp'i Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, polis müdürleri ve personel karşıladı.
Buradaki bayramlaşmanın ardından Edirne Jandarma Komutanlığı
'na geçen Vali Canalp'i İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan karşıladı.
Vali Canalp burada da resmi ve sivil ekiplerle bayramlaştı.
Huzurevinde Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından karşılanan Vali Ekrem Canalp, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.
Bayramlaşma programı çocuk sitesi programı ile sonra erdi.
-"Bayramlar güzeldir"
Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne halkının Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Hep beraber çok güzel bir bayram geçirdiklerini anlatan Vali Canalp, "Büyüklerimizi hiç bir zaman unutmayacağız. Bayramlar onlarla güzel ve anlamlı oluyor. Ben tüm Edirne halkının bayramını kutluyorum" dedi.
Kaynak: AA
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