04.06.2019 15:30
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Malatya Valiliği 15 Temmuz Millet Meydanı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya Valiliği 15 Temmuz Millet Meydanı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Aydın Baruş, programa katılanların ramazan bayramını kutladı.
Baruş, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Huzur ve mutluluk içerisinden güzel bayram gününü idrak ediyoruz. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan günlerini tamamladık. Buradaki kardeşlik ve dostluk havasının bayramdan sonra da devam etmesi en büyük temennimiz." diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise selamlama konuşmasında İslam aleminin ramazan bayramını kutladı.
Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ramazan Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA
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