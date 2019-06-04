Ramazan Bayramı kutlanıyor

Malatya Valiliği
15 Temmuz Millet Meydanı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Aydın
Baruş, programa katılanların ramazan bayramını kutladı.
Baruş, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Huzur
ve mutluluk içerisinden güzel bayram gününü idrak ediyoruz. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan günlerini tamamladık. Buradaki kardeşlik ve dostluk havasının bayramdan sonra da devam etmesi en büyük temennimiz." diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
ise selamlama konuşmasında İslam aleminin ramazan bayramını kutladı.
Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş
, AK Parti
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
, MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
, 2. Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa
, Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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