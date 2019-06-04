Ramazan Bayramı kutlanıyor

Düzce
ve ilçelerinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Zülkif Dağlı
vatandaşlarla bayramlaştı.
Dağlı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Katılımcılara trafikte sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dağlı, vatandaşların bayram kutlamalarında havaya ateş açmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
Bayramlaşma programına, AK Parti
Düzce milletvekilleri Fahri Çakır
ve Ayşe Keşir
ile MHP
Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz
, İl Jandarma
Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
, Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
ile vatandaşlar katıldı.
Akçakoca
Akçakoca ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Merkez cami karşısındaki Fedai Karabıyık Parkı'nda gerçekleştirilen programda, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, vatandaşlarla bayramlaştı.
Belediye Başkanı Okan Yanmaz
ve siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı program, ikram verilmesiyle sona erdi.
Kaynaşlı
Kaynaşlı ilçe meydanında bayramlaşma töreni düzenlendi.
Belediye Başkanı Birol Şahin
, vatandaşların bayramını kutlayıp sohbet etti.
Programa katılan vatandaşlara ikram verildi.
Kaynak: AA
Zülkif Dağlı
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