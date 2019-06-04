Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı
dolayısıyla Sakarya
'da bayramlaşma törenleri düzenlendi.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve kurum müdürleriyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, görev başındaki personelin bayramını kutladı.
Daha sonra Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret eden Nayir, vatandaşların bayramını tebrik etti.
Nayir, İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Polis
ve askerlerin en kutsal görevini yerine getirdiklerini belirten Nayir, "İnşallah gelecek bayram evlerinize hayırlı tezkereler alarak dönersiniz. Hepinizin bayramınızı kutluyorum." dedi. Adapazarı
'nda bayram coşkusu
Adapazarı Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye binasında gerçekleşen programa, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
, AK Parti eski Milletvekili Hasan Ali Çelik
, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, MHP
Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Adapazarı'nın bereket, kardeşlik ve dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
, "Bayram, akrabalarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi hatırlama günüdür. Biz de bugün burada bayram coşkusunu sevdiklerimizle birlikte yaşamak istedik. Adapazarı'nı çok seviyoruz ve şehrimize gönül veren çok kıymetli hemşehrilerimizi yanımızda görmek enerjimize enerji katıyor." ifadelerini kullandı.
"Bayramlar, kaynaşma ayı" Serdivan
Belediyesi'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel bayramlaşma programı gerçekleşti.
Belediye hizmet binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Yusuf Alemdar
, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.
Bayramların, kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların giderildiği günler olduğunu vurgulayan Alemdar, "Programımıza teşrif eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Törene, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş ve Demiryol-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman
, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri, Sakaryaspor
Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu katıldı. Hendek
Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programı ise Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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