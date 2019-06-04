Ramazan Bayramı kutlanıyor

Çorum
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kentte ilk kez valilik ve belediye tarafından ortaklaşa organize edilen ve 15 Temmuz Hürriyet Meydanı
'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti
Çorum milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Oğuzhan Kaya
ve Erol kavuncu, CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse
, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
, Garnizon Komutanı Jandarma
Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ
, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Vali Çiftçi, bayramların önemine değinerek, "Ramazan ayının manevi ikliminde ruhunu arındırmak için gayret eden tüm insanların, eş dost akraba ve yakınlarıyla mutlu huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyor, aziz Çorumluların, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum." dedi.
Aşgın da herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Protokolümüz, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehrilerimizle coşkulu şekilde bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Tarihi bir günde dünyanın merkezinde gönüllerimiz birbiriyle buluştu. El ele verirsek güzeliz, gönül gönüle verirsek güzeliz, birlikte Çorum'uz, birlikte Türkiye
'yiz. Tüm hemşehrilerime gönüllerin birleştiği, mutlu, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.
Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra huzurevlerinde kalan yaşlılar ve sevgi evlerindeki çocuklarla bazı şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Kentteki bazı siyasi partilerin temsilcileri de karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulundu.
Kaynak: AA
Güncel