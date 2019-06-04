04.06.2019 17:23
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Uşak'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Uşak'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Uşak Öğretmenevi'ndeki programa, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri katıldı.
Vali Funda Kocabıyık, bayramın ilk gününü huzur ve güven içerisinde geçirdiklerini söyledi.
Bir bayramı daha birlik ve beraberlik içinde kutladıklarını dile getiren Kocabıyık, "Bizlerin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin, yaşlı rehabilitasyon ve huzur evlerinde bulunan vefa ve sevgiye muhtaç yaşlılarımızın, sevgi evlerinde kalan miniklerimizin de özellikle bayramını tebrik ediyorum" dedi.
Protokol üyeleri ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uşak Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Banaz'da bayramlaşma yapıldı
Banaz Belediyesi Kültür Sarayı'nda yapılan bayramlaşma törenine Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, bayramların önemine değindi.
Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise "Bu güzel günde bir arada olmak bizim birlik ve beraberliğimizin göstergesidir." dedi.
Kaynak: AA
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