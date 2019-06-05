Ramazan Bayramı kutlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu
Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
, İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerleri ziyaret ederek bayramlaştı.
Bayramlaşma programında, bazı erlere sürpriz yapan Kaymakam Yeşilyurt, ailelerini arayarak vatani görevini yapmakta olan çocuklarıyla görüştürdü. Mardin
Nusaybinli er Sinan Yatkı, Bitlisli er Ömer Özkan
ve Van
Ercişli Muhammed Demirdağ'ın aileleriyle görüşmesini sağlayan Yeşilyurt'a, telefonun diğer ucundaki ailelerden teşekkür mesajı iletildi.
Bayramlaşma töreninde, Belediye Başkanı Bülent Aksoy
, Cumhuriyet Savcısı
Hayrullah Biçer ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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