Ramazan Bayramı kutlanıyor

Lüleburgaz
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Lüleburgaz Belediyesi önünde düzenlenen törene, Kaymakam Vekili Hakan Özarslan
, Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, 65. Mekanize Piyade
Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Menekşeoğlu, daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve huzurevini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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