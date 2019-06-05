Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı
dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Bilgin
, Şehit Jandarma
Onbaşı Bora
İnkaya ve Şehit Jandarma Er Salim Kubanç'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.
İlk olarak İnkaya'nın ailesini ziyaret eden Bilgin, şehit ve gazi ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını söyledi. Türkiye
'nin şehitlerin kanlarıyla vatan olduğunu ifade eden Bilgin, şehitlik mertebesinin en yüksek mertebe olduğunu dile getirdi.
Bilgin, daha sonra Kubanç'ın ailesini ziyaret etti. Bayramlaşmanın ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
tarafından dua okundu.
Kaynak: AA
Lütfullah Bilgin
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