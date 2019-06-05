Ramazan Bayramı kutlanıyor

Siirt
'te Ramazan Bayramı
dolayısıyla programı düzenlendi.
İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik
, Siirt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, kurum müdürleri, parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Atik ve beraberindekiler programın ardından Siirt- Kurtalan
kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki polis noktasını ziyaret etti.
Güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Atik yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliği için gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlığının devam edeceğini söyledi.
Atik, daha sonra şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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