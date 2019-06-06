Ramazan Bayramı kutlanıyor

Babaeski
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Özarslan
, Belediye Başkanı Abdullah Hacı
, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Özarslan, bayramlaşma programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayram
'nda, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasına ulaşıldığını ifade ederek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve huzurevini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Abdullah Hacı
, Babaeski
, Ramazan Bayramı
, Güncel