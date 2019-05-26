Ramazan Bayramı mesaisi erken başladı

Ramazan Bayramı'na rahat girmek isteyen vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte bayram ziyaretleri dolayısıyla memleketlerine dönmek için hazırlıklara başladı.
Bayram ziyaretlerine gidecek olan vatandaşların yaptığı başlıca bayram hazırlıklarından olan araç temizliği, oto yıkamacıların da işlerini arttırdı. Vatandaşlar şehir dışına çıkmadan önce araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara adeta akın etti. Türkmenistan'dan Türkiye'ye iş için gelen ve 3 yıldır bu işte çalıştığını belirten Durdugılıç Berdiyev, araç kuyruklarından dolayı müşterilerinin memnuniyetini düşürmek istemediklerini vurgulayarak "Ramazan Bayramı öncesinde her sene bu yoğunluk olur, ama bu sene biraz erken başladı ve önceki senelere göre göreceli olarak daha sık araç geliyor. Bu da kuyrukların oluşmasına yol açıyor. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için işçi sayımızı arttırdık, daha önce 4 kişi çalışıyorduk şimdi 7 kişiyle birlikte sayısı artan araçlara ancak yetişmekteyiz" şeklinde konuştu.
İşlerinde şimdilik yaklaşık yüzde 25'lik bir artış olduğunu ifade eden Berdiyev, "Bu hafta öncesinde hemen hemen 50-60 araç yıkıyorken 2 gündür temizlediğimiz araç sayısı yaklaşık 70-80 civarı oluyor, bugün de öyle olacak gibi görünüyor, ama Ramazan Bayramı yaklaştıkça bu sayı bugüne oranla çok daha artacak gibi" dedi.
Berdiyev, 'detay temizlik' hariç fiyatlarda bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA