Ramazan Bayramı'na doğru

Malatya
'da vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışan güvenlik güçlerine önemli görevlerin düştüğü belirtildi.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından kaymakamlıklar, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamada, Devlet Hastanesi
acil servisinde ve Devlet Hastanesi Beydağı
Kampüsü kadın doğum ve çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personelinin bulunacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA