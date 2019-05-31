Ramazan Bayramı'na doğru

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nayir, mesajında, Türkiye
ve İslam aleminde büyük öneme sahip olan, şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı mübarek ramazan ayını idrak ettiklerini belirtti.
Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci, mutluluğu ve şükrüyle bir bayram yaşadıklarını ifade eden Nayir, "Hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en nadide örneklerinin yaşandığı, sevgi ve dostlukların pekiştiği bayramlar hem fert hayatımızda, hem de toplum hayatımızda olumlu tesirler beklediğimiz, toplum içinde saygı, sevgi, barışın artması, ailelerin bir araya gelmesi ve toplumumuzun geleceğe daha ümitle bakacağı günler olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Nayir, bu özel günlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, kimsesiz, yoksul, hasta ve yaşlıların ziyaret edilerek maddi ve manevi yardımlarda bulunulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce bayram yapmamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bizler ülkemizde güven ve huzur içerisinde bir bayram idrak ederken, gönül coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızın da acı ve sıkıntılarını paylaşıyor ve en kısa zamanda huzura kavuşmaları için ülke ve millet olarak gayretlerimizin artarak devam edeceğini ifade ediyoruz."
Sakaryalıların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için tüm görevli arkadaşlara teşekkür eden Nayir, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, daha dikkatli ve sorumlu davranmaları tavsiyesinde bulundu.
Nayir, mübarek Ramazan Bayramı'nın millete, ülkeye ve İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
Kaynak: AA
Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya
, Ramazan Bayramı
, Güncel