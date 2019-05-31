Ramazan Bayramı'na doğru

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Yeşil, mesajında, bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, Türkiye'ye ve bölgeye barışın yanı sıra huzur getirmesi dileğinde bulunduğunu belirtti.Bayramların, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:"Ülkemizde, komşu ülkelerde ve dünyada yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor.Ramazan Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz.Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), HATTAT Madencilikte ve diğer iş yerlerimizde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldak ve bölge halkımızın, İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz.Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz."