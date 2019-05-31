Ramazan Bayramı'na doğru

Kırklareli
'nde, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, 55. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Bilgin
, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirterek, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.
Devletin birliği bütünlüğü ve manevi birlikteliğini ortaya koymak amacıyla bayramların önemli olduğunu ifade eden Bilgin, tüm İslam aleminin de bayramını tebrik etti.
Bilgin, bayramın 1. günü vatandaşlarla da ayrı bir program düzenleneceğini sözlerine ekledi. Bilgin ve beraberindekiler, daha sonra bayramlaştı.
Kaynak: AA
AK Parti
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