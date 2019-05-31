Ramazan Bayramı'na doğru

Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, bayramların, barış, kardeşlik ve dostluk duygularının en güzel şekilde harmanlandığı günler olduğunu belirterek, "İnancımızda ve kültürümüzde apayrı bir yeri ve önemi olan bayramlarımızı taşıdığı anlam ve manaya uygun olarak yaşamaya, bu özel günün gelecek nesillerimizin hafızasında hoş bir tat bırakacak şekilde yaşatmaya her bir fert olarak büyük özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.
Bayram boyunca başta anne ve babalar olmak üzere aile büyüklerinin ziyaret edilmesinin önemine vurgu yapan Su, şehit aileleri ve gazilerin de ziyaret edilerek, yanlarında olunduğunun gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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