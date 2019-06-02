Ramazan Bayramı'na doğru

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çorumluoğlu, mesajında, bayramların toplumda birlik, beraberlik, saygı ve sevginin pekişmesine katkı sağlayan, dargınlık ve kırgınlıkları unutturan, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularını arttıran, milletin ortak değeri olduğunu belirtti.
İsmail Çorumluoğlu, şunları kaydetti:
"Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanları birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz"
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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