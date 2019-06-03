Ramazan Bayramı'na doğru

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Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Gündüzöz, mesajında, Türk milleti olarak maneviyatı en samimi şekilde yaşadıkları mübarek ramazan ayını huzur içinde idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bütün hemşehrilerinin trafik kurallarına uymalarını, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını rica eden Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ramazan Bayramı'nda anne ve babalarımıza, büyüklerimize, yakınlarımıza, komşularımıza, devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza, yaşlılarımıza, aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize yapacağımız her ziyaret gönüllerimizi birleştirecek, bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Bu duygularla yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."