Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Artuklu
İlçe Başkanı Serdal Bağış, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bağış, mesajında, bayramların insani ve dini güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, kardeşlik, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan ayı boyunca halkımızla beraber iç içe olduk. Gönül sofralarına konuk olduk. Kimseyi incitmeden, onurunu kırmadan İhtiyaç sahibi olanlara elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ramazan ayı boyunca İl teşkilatımıza gelen her vatandaşımızı ağırladık. Sorunlarını çözmeye gayret gösterdik. Ramazan ayının manevi duygularıyla hareket ederek yetim ve kimsesizlere kol kanat olmaya çalıştık. Bu ülkede farklılığımızı zenginlik olarak görüp, barış, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşamalıyız.? Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizin ruhlarını rahmetle yad ederken, bölgemizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Kaynak: AA
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