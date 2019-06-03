Ramazan Bayramı'na doğru

Tunceli
Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sonel, mesajında, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı, dostlukların tazelendiği bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ülkenin böyle anlamlı bayramları huzur içinde yaşayabilmesini mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilere borçlu olduğunu vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. En değerli varlıklarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin aileleri, hepimize emanet ve başımızın tacıdır. Tuncelili hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."
Kaynak: AA
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