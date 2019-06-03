Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Samsun
İl Başkanı Ersan Aksu
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Aksu, mesajında, vatandaşların bayramını tebrik ederek, Ramazan Bayramı'nın tüm gönüllere, hanelere huzur, saadet, selamet getirmesi temennisinde bulundu.
Bereket ayı ramazanın sonuna gelerek millet olarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aksu, "Her zaman olduğu gibi ramazan ayı boyunca da milletimizle daima dayanışma içinde olmaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz tüm mağdur ve mazlumlara hiçbir ayrım yapmaksızın yardım eli uzatmanın çabası içinde olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Biz milletimizin tüm kesimlerinin sıkıntılarını çözmenin, refahını artırmanın gayreti içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Ersan Aksu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde Türkiye
, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerleme devam ederken ülkemize karşı yapılan terör ve ekonomik saldırılar başta olmak üzere şer odaklarının kirli tuzakları karşısında millet olarak birlik beraberliğimizle dimdik durduk. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet s¸iarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Milletimiz daha önce olduğu gibi daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardes¸ olmaya, hep birlikte Tu¨rkiye olmaya devam edecektir."
Bayram tatili boyunca vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını da isteyen Aksu, "Hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini temenni ediyorum. Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Güncel