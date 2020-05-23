Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:34
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Haber

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