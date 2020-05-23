Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:00
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte normal günlerde işlek olan Gazimuhtar, Üniversite, Binevler ve Karagöz gibi caddelerin boş olduğu ve sadece polis ekiplerinin görev yaptığı görüldü.
- Şanlıurfa
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Malatya
Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.
Kilis
Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentte, neredeyse her nokta bomboş kalırken şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Adıyaman
Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.
Kahramanmaraş
Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı.
Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Haber

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