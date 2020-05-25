Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz

Kırşehir de tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

25.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:29
Kırşehir de tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor. Kentin işlek noktaları Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddeleri, sessizliğe büründü. Şehrin giriş ve çıkışları, kavşak, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ekipleri, durdurdukları araç ile yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. Fırınlara ait araçlar da mahalle aralarında ekmek dağıtıyor.
Öte yandan Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sokağa çıkılmaması ve ekmek fırınlarının mahallerde dağıtım yapacağına dair uyarılarda bulunuyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de sokaklar sessiz

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Ankara, Terme, Güncel, Haber

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