Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz
Kırşehir de tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.
25.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:29
Öte yandan Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sokağa çıkılmaması ve ekmek fırınlarının mahallerde dağıtım yapacağına dair uyarılarda bulunuyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA