Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

25.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:24
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü Malatya'da cadde ve sokaklar boşaldı.
Malatya ve Elazığı'ı bir birine bağlayan D-300 kara yolu, Çöşnük Kavşağı, Yeşilçam, Recai Kutan, Atatürk ve İnönü Caddesi ile Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nın boş kaldığı görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Malatya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Bayramlaşmak için gittikleri evde, trajediyle burun buruna geldiler Haber
Bayramlaşmak için gittikleri evde, trajediyle burun buruna geldiler
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Haber
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl’de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı Haber
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Adıyaman’da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Haber
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Semih Şentürk’ün bıyıklı hali ’Yeniköy Kasabı’ lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque’ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haberler››Güncel››Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:21: ARNAVUTKÖY'DE POLİSİ GÖRÜNCE BÖYLE KAÇTILAR - Haber 09:21: İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı - Haber 09:20: Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Haber 09:19: Sakarya'da, Suriyeli ailenin evi yandı - Haber 09:18: (Özel) İşçilere haftalık izin müjdesi - Haber 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin 08:04: Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor - Haber 03:11: Bayramlaşmak için gittikleri evde, trajediyle burun buruna geldiler - Haberler 00:36: Cem Uzan torun sahibi oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber